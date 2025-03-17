Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan şahısların deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan tespitlerde, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, toplamda 9 şüpheli şahıs ekipler tarafından İscehisar'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 9 şüpheli şahsın ülkede bulunmalarının sakıncalı görüldüğünden dolayı deport edildiği açıklandı.