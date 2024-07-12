Afyonkarahisar'da Deprem Anında Yalnız Kalmış Çocuğun Korku Dolu Anları

Yerel

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme bir çocuk oturduğu odada yalnız yakalandı. Çocuğun yaşadığı korku ve panik saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da dün saat 06.24'te meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anında kayda alınan güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Kent merkezinde yaşayan bir ailenin odalarına koydukları kameraya yansıyan görüntülerde, yaşının 5-7 arasında olduğu düşünülen bir çocuk her şeyden habersiz yalnız başına televizyon izlrken depreme yakalandı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuk ardından 'anne' diye bağırıp çığlık çığlığa diğer odada bulunan ebeveynlerinin yanına koşuyor. Sonrasında ise kayıtlara yine bağırma sesleri giriyor. - AFYONKARAHİSAR