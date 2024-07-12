Afyonkarahisar'da Deprem Anında Yalnız Kalmış Çocuğun Korku Dolu Anları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Deprem Anında Yalnız Kalmış Çocuğun Korku Dolu Anları

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme bir çocuk oturduğu odada yalnız yakalandı. Çocuğun yaşadığı korku ve panik saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında çocuk, anne ve babasının yanına koşarak yardım istedi.

12.07.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme bir çocuk oturduğu odada yalnız yakalandı. Çocuğun yaşadığı korku ve panik saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da dün saat 06.24'te meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anında kayda alınan güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Kent merkezinde yaşayan bir ailenin odalarına koydukları kameraya yansıyan görüntülerde, yaşının 5-7 arasında olduğu düşünülen bir çocuk her şeyden habersiz yalnız başına televizyon izlrken depreme yakalandı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuk ardından 'anne' diye bağırıp çığlık çığlığa diğer odada bulunan ebeveynlerinin yanına koşuyor. Sonrasında ise kayıtlara yine bağırma sesleri giriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Deprem, Çocuk, Deprem, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Deprem Anında Yalnız Kalmış Çocuğun Korku Dolu Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Deprem Anında Yalnız Kalmış Çocuğun Korku Dolu Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement