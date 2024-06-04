Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Filistin ve Doğu Türkistan'daki İnsanlık Dramlarına Dikkat Çekti

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurt Müdürlüğü, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, temsili çadır nöbeti tutularak dünya genelindeki mazlumların sesi olundu.

Tınaztepe Yurt Müdürlüğü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Filistin ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla temsili çadır nöbeti başlatıldı. Öğrenciler, yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde pankartlara nöbet tuttu. Bu anlamlı etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, mazlum coğrafyalarda yaşananların elbet sona ereceğine ve Müslümanların tekrar ayağa kalkarak dünyaya barışı getireceğine inandığını belirtti. Kasapoğlu, "Mazlum coğrafyalarda yaşananlar elbet son bulacaktır. Müslümanlar tekrar ayağa kalkarak Kızıl Elma hedefiyle dünyaya barışı getirecektir," dedi. Kasapoğlu ayrıca, öğrencilerin bu tür farkındalık faaliyetlerinde her zaman Bakanlık olarak yanlarında olduklarını ifade ederek, etkinliği düzenleyen ve katılan öğrencilere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR