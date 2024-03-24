Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

Afyonkarahisar\'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Fotoğrafçılık Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, teorik bilgileri sahada uygulama şansı bulurken, fotoğraf çekim teknikleri ve donanım konularında eğitim alıyor. Kurs eğitmeni Emrullah Akgün, kurslara olan ilginin artmasıyla yeni kurslar açıldığını belirtti. Kursiyerler ise kursun kendilerine donanım kazandırdığını ve fotoğrafçılığın bir sanat olduğunu ifade etti.

24.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:57
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Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Temel Fotoğrafçılık Kursu oldukça yoğun ilgi görüyor.

Teorik olarak öğrendiklerini sahada uygulama şansı da bulan kursiyerler, fotoğraf çekim teknikleri, pozlandırma, renklendirme gibi konularda donanım kazanıyor. Fotoğraf Eğitmeni Emrullah Akgün, kurslara yoğun ilgi olduğunu ve başvuru geldikçe yeni kurs açıldığını söyledi.

Eğitmen Akgün, kursiyerlerin bu kurs ile birlikte temel fotoğrafçılığa hakim olduklarını, Afyonkarahisar sokaklarında pratik yapma imkanı buldukların belirterek, "Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Temel Fotoğrafçılık Kursları açıyoruz. Şu anda 6. Dönem Fotoğrafçılık Kursu'na devam ediyoruz. Fotoğraf kursumuzun uygulamalı kısmında arkadaşlarla birlikte Afyon'umuzun tarihi yerlerinden olan Çavuşbaş mevkiinde fotoğraf çekiyoruz. Gelen turistlerin aşırı bir ilgisi var. Afyonlu vatandaşların da kursumuza yoğun ilgisi var. Bizim kurslarımız Temel Fotoğrafçılık Kursları olarak geçiyor. Arkadaşlarımıza fotoğrafçılığın temel ekipmanlarını temel bilgilerini tanıtıyoruz. Bunun sonucunda da arkadaşlarımıza Halk Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi veriyoruz. Arkadaşlarımız kursun sonunda enstantane, diyafram, temel fotoğrafçılık bilgileri ve kompozisyon bilgileri öğreniyor" dedi.

"Fotoğraf inceliktir"

Kursiyerlerden Mustafa Oğuz da kursun kendilerine donanım kazandırdığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafa yaklaşık 2 yıl önce başladım. Doğa, manzara, konaklar gibi yerleri çekiyorum. Sonra Emrullah hocamızla beraber kursa başladık. Enstantane, diyafram, İSO ayarları, çekim açıları, kompozisyon gibi teknik bilgileri beraber öğrendik. Fotoğrafçılık bir sanattır, inceliktir, zevkli bir iştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da fotoğraf severler işi uzmanından öğreniyor - Son Dakika

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