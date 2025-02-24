Afyonkarahisar\'da Gıda Denetimleri Artıyor

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Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi faaliyetlerine hız kesmemden devam ederken, denetimlerde 6 ayrı işletmeye toplamda 21 ürün için cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kasap esnafına yönelik olarak fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi pek çok konuda denetimler gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen 6 ayrı işletmeye toplamda 21 ürün için cezai işlem uyguladı. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili ekipler ile yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetim faaliyetleri sürecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR