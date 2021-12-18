Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı- Karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için alarma geçti - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için alarma geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, kentte özellikle karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için alarma geçti.

Meteorolojinin Afyonkarahisar için günlerdir yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından yağış sabah erken saatlerde başladı. Kent yağışın ardından beyaza bürünürken, kentin normal günlerde insan kalabalığından dolayı dolup taşan cadde ve sokakları ise yağış nedeniyle bomboş kaldı. Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da karayolları ekipleri Ankara, Konya, Kütahya, İzmir ve Antalya karayollarından aksama yaşanmaması için adeta alarma duruma geçti. Kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.