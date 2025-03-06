Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Veteriner Hekimleri Odası arasında protokol imzalandı.
Protokol 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' imzalandı. İmzalanan protokolün ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Can dostlarımızın kayıt altına alınmasına verdikleri desteklerden dolayı Serbest Veteriner Hekimlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da Hayvan Kimliklendirme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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