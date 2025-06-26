Afyonkarahisar'da Hayvan Pazarları Kapatıldı

Afyonkarahisar'ın şap hastalığı dolayısıyla canlı hayvan pazarları kapatıldı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR