Afyonkarahisar\'da Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

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Afyonkarahisar'da eğitim öğretim yılı ikinci dönem tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda öğrencilerin güven içerisinde eğitim almaları ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi birçok konu değerlendirildi.

Toplantı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş, eğitim camiası, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Temsilcisi, Belediye Başkanlığından yetkililer, muhtarlar, okul/kurum müdürleri, okul aile birliği başkanları ve öğrenci servisleri temsilcileri katıldı. Toplantıda "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Döneminde Uygulanacak Tedbirler" konularında bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Toplantıda ayrıca 'Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Siber Güvenlik ve Trafik Güvenliği' başta olmak üzere 'Okul Güvenliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Okul Servis Araçlarının Denetimi' konuları görüşüldü. Toplantı, iyi dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR