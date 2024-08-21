Afyonkarahisar'da ikinci orman yangını - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ikinci orman yangını

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde dün çıkan yangının ardından Sandıklı ilçesinde ikinci bir orman yangını başladı. Yangına çevre ilçe ve beldelerden destek ekipleri müdahale ediyor.

21.08.2024 14:55
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Afyonkarahisar'da ikinci orman yangını

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangının ardından öğlen saatlerinde Sandıklı ilçesinde ikinci bir orman yangını başladı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasındaki yangına çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Çalışmalarda 1 helikopter ile çok sayıda arasöz, iş makineleri ve personel yer alıyor. Yaklaşık 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Afyonkarahisar\'da ikinci orman yangını
Kaynak: İHA

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