Afyonkarahisar\'da İl Müftülüğü aracılığıyla umreciler dualarla uğurlandı

Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü aracılığıyla umre kaydı yaptıran vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Programa Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, din görevlileri ve umrecilerin yakınları katıldı. Yapılan duanın ardından umreciler, tekbir, tehlil ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Programda umrecilerin yolculuklarının hayırlı geçmesi ve ibadetlerinin kabul olması için dua edildi.