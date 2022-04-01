Afyonkarahisar'da ilk iftar 19.28'de yapılacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ilk iftar 19.28'de yapılacak

01.04.2022 12:57
Afyonkarahisar'da ilk iftar 19.28'de yapılacak

Ramazan ayı bu gece yapılacak ilk sahurlar başlarken, Afyonkarahisar'da ilk iftar ise 19.28'de yapılacak.

Ramazan ayı bu gece yapılacak ilk sahurlar başlarken, Afyonkarahisar'da ilk iftar ise 19.28'de yapılacak.

Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayı bu gece başlayacak. İmsak vaktinin 05.11'de olacağı kentte ilk oruç 19.28'de açılacak. Kentte teravih namazı ise 20.47'de kılınacak.

Öte yandan, Ramazan ayı dolayısı ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı genelge ile teravih namazları toplu bir şekilde camilerde kılınabilecek. Geçtiğimiz yıl korona virüs (Covit-19) tedbirleri çerçevesinde teravih namazları toplu bir şekilde kılınamadı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Müslüman, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da ilk iftar 19.28'de yapılacak - Son Dakika


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