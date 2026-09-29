Afyonkarahisar'da ısıtma sezonu Vali Aktaş'ın talimatıyla 1 Ekim 2026'da başlayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ısıtma sezonu Vali Aktaş'ın talimatıyla 1 Ekim 2026'da başlayacak

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Afyonkarahisar'da 15 Ekim'de başlaması planlanan AFJET ısıtma sezonu, mevsim şartları gözetilerek Vali Dr. Naci Aktaş'ın talimatıyla 1 Ekim 2026'ya çekildi. Sezon öncesi altyapı ve ısı merkezlerinde bakım-onarımını tamamlayan AFJET, yeni döneme hazır hale geldi.

Afyonkarahisar'da 15 Ekim olarak planlanan AFJET ısıtma sezonu, mevsim şartları ve vatandaşların ısınma ihtiyacı dikkate alınarak Vali Dr. Naci Aktaş'ın talimatıyla 1 Ekim 2026 tarihine çekildi.

Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (AFJET) Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dr. Naci Aktaş'ın koordinasyonunda, vatandaşların kış mevsimini daha sıcak, konforlu ve güvenli şartlarda geçirmesi amacıyla yürütülen hazırlıklar titizlikle tamamlandı. Isıtma sezonu öncesinde AFJET ekipleri tarafından altyapı hatları ve ısı merkezlerinde kapsamlı bakım, onarım, kontrol ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, sistemin yeni sezona yüksek hazırlık seviyesinde girmesi için gerekli tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Mevsimsel hava şartlarının yakından takip edilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, normal şartlarda 15 Ekim'de başlatılması planlanan ısıtma sezonunun 1 Ekim'e alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Vali Aktaş şehrin ısınma ihtiyacını karşılayan AFJET'in, sezon öncesinde gerçekleştirdiği detaylı hazırlıklarla birlikte yeni ısıtma dönemine hazır hale geldiğini de kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ısıtma sezonu Vali Aktaş'ın talimatıyla 1 Ekim 2026'da başlayacak - Son Dakika
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