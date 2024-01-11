 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Kadınlara Kırsal Alanda Girişimcilik Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Kadınlara Kırsal Alanda Girişimcilik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışması, Gebeceler beldesi ve Halımoru köyünde bulunan Kur'an kursundaki kadın kursiyerlere yönelik yapıldı. Eğitimde, kadınlara devlet destekleri ve hibe destekleri hakkında bilgi verilerek, kırsal alanda girişimcilik konusunda yol gösterildi.

Afyonkarahisar\'da Kadınlara Kırsal Alanda Girişimcilik Eğitimi Verildi
11.01.2024 - 12:13,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da kadınlara yönelik 'kırsal alanda kadın girişimciliğin artırılması' konulu eğitim verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışması Gebeceler beldesi ve Halımoru köyünde bulunan Kur'an kursundaki kadın kursiyerlere yönelik yapıldı. Kırsal alanda kadın girişimciliğin artırılması konulu eğitim çalışmasında kadınlara yapacakları işlerde devlet destekleri ile hibe destekleri anlatıldı. Eğitim çalışmasında özellikle hangi alanlarda desteklerin olduğu kadınlara anlatılarak, girişimcilik konusunda izlemeleri gereken yol konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gebeceler, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Kadınlara Kırsal Alanda Girişimcilik Eğitimi Verildi - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kadınlara Kırsal Alanda Girişimcilik Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement