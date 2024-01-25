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Afyonkarahisar'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da görev yapan kamu personellerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi. Programda CİMER'e başvurulan şikayet ve taleplerin her geçen yıl arttığı ifade edildi.

Afyonkarahisar\'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi
25.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:42
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Afyonkarahisar'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da görev yapan kamu personellerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Vekili Taner Bolat ve CİMER görevlileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Yardımcısı Vekili Taner Bolat da bir konuşma yaptı. Bolat konuşmasında, CİMER ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bolat konuşmasına şöyle devam etti:

"CİMER ile ilgili hepimizi bilgi sahibiyiz. Bildiğiniz üzere başbakanlık iletişim merkezi adı altında kurulan daha öncede vatandaşların talep istek ve şikayetlerinin alındığı sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte CİMER İletişim Merkezine bağlı olarak vatandaşların şikayetlerinin alındığı bir sisteme çevrildi."

İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen de bir konuşma yaparak verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Programda CİMER'e başvurulan şikayet ve taleplerin her geçen yıl arttığı ifade edildi.

Protokol konuşmalarının ardından CİMER yetkilileri Mustafa Tolga Karaoğlu, Ahmet Reha Kayaoğlu, Ceyda Haşal, İlker Mutlu da CİMER hakkında detaylı eğitimlerini verdi.

Kaynak: İHA
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