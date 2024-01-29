Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, yağan sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kentte beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Yağış sonrası Afyonkarahisar Belediyesine bağlı ekipler teyakkuza geçerken, ekipler kaldırımlar ve parklarda kar temizliği yaptı. Yağışlı birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecelere azaldı. Kentte termometreler eksi 4 derecelere kadar düştü. Kentte gündüz en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerinde durması tahmin ediliyor.