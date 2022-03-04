Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 00:57
Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Dinar ile Sandıklı arasında yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri ile ilçe Özel İdare Karla Mücadele ekipleri şehirlerarası bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araç geçişine izin verilmeyen yolda sürücüler Çay- Konya Karayoluna yönlendiriliyor. Yolda kalan tırlar nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekipler karayolunun ulaşıma açılması için dozerler büyük çaba gösteriyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' Afyonkarahisar'da birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşma kapandı Afyonkarahisar'da birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşma kapandı

Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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