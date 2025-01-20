Afyonkarahisar\'da Kitap Dağıtımına İlişkin İddialar Asılsız Çıktı

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Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarıyıl tatili öncesi öğrencilere dağıtmak istediği kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiği iddialarının, valiliğin yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası asılsız olduğu ortaya çıktı.

Başkan Köksal yarıyıl tatili öncesi öğrencilere kitap dağıtmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretsiz olarak dağıtılması planlanan kitaplar için MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi genel esaslar bölümünün ilgili maddesinde "Sosyal etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilmez" hükmüne atıfta bulunarak izin verdi.

İzni alan belediye yetkilileri dağıtmayı planladıkları kitaplara Köksal'ın resmi ile birlikte mesajını içeren baskıyı ekledi. Bunun üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi genel esaslar bölümünün ilgili maddesinden hareketle kitapların dağıtılmasını iptal etti.

Karar sonrası CHP'ye yakın bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde kitapların dağıtımına engel olunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Afyonkarahisar Valiliği ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile duruma açıklık getirdi. Açıklamada, "21 Ocak 2020 tarih ve 1563891 sayılı MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesinin 5. maddesinin 10. fıkrasında 'Sosyal etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelere yer verilmez' ifadesi yer almaktadır. Bu yönergeden hareketle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda yapılacak her türlü sosyal etkinliklerde dağıtılacak tüm materyaller herhangi bir marka ya da kişi reklamını içermemelidir. Dağıtılacak her türlü materyal MEB'in ilgili hükmüne uygun olmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR