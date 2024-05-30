Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi

Afyonkarahisar\'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında yapılan denetimlerde, araçlardaki hayvanların kulak küpeleri, pasaportları ve sağlık durumları kontrol edildi. Denetimler bayrama kadar devam edecek.

30.05.2024 11:30
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Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında denetim yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ile pasaportları kontrol edilirken, ayrıca sağlık durumlarına da bakıldı. Denetimlerin bayrama kadar belli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi - Son Dakika

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