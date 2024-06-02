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Afyonkarahisar'da LGS sınavı 6 bin 841 öğrencinin katılımı ile başladı

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi 6 bin 841 öğrencinin katılımı ile başladı.

LGS sınavı kent merkezinde 36 okulda yapılıyor. LGS'nin birinci oturumu 09.30'da başlarken, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere 'Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil' derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere 'Matematik ve Fen Bilimleri' derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS'ye girecek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aileleri ile birlikte okula geldi. Sınavın sorunsuz bir şekilde yapılması için polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çocukları sınavda ter döken ailelerin bazıları ise okul bahçesinin yanında boş buldukları yerlere oturarak çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Kentte sorunsuz bir şekilde başlayan sınav devam ediyor.