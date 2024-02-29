Afyonkarahisar'da Merkez Marulcu Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Merkez Marulcu Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar\'da Merkez Marulcu Camii\'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Merkez Marulcu Camii'nde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, cami görevlileri ve cemaatin katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, tesbihat, ilahi ve kasideler seslendirildi. İl Müftüsü İmamoğlu'nun sohbetinin ardından dua edildi ve program ikramlarla sona erdi.

29.02.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından farklı camilerde planlanan sabah namazı buluşmaları bu hafta Merkez Marulcu Camii'nde gerçekleştirdi.

Etkinliğe, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Cami görevlileri ve cemaat katıldı. Sabah namazı sonrası yapılan programda, Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan sohbetin ardından dua edildi. Program yapılan ikramlarla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Müftü, Cami, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Merkez Marulcu Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Merkez Marulcu Camii'nde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement