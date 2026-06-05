Afyonkarahisar\'da Meyve Bahçeleri Kontrol Ediliyor

Afyonkarahisar'da meyve bahçelerinde yürütülen bitki sağlığı çalışmaları çerçevesinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla üretim alanlarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde meyve bahçelerinde yürütülen bitki sağlığı çalışmaları kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla üretim alanları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu doğrultuda, zararlı takibine yönelik tuzak kontrolleri ile ürün kontrolleri gerçekleştirildi. Çay, Sinanpaşa ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde meyve bahçelerinde zararlı takibine yönelik tuzaklar incelenirken, ürünlerin gelişim durumları da değerlendirildi. Üreticilerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki mevcut durum hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR