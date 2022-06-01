Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi

01.06.2022 16:47

Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Afyonkarahisar'da okul öğrencileri Akarçay piknik ve eğlence alanında çevre temizliği yaptı.

Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi

AFYONKARAHİSAR 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Afyonkarahisar'da okul öğrencileri Akarçay piknik ve eğlence alanında çevre temizliği yaptı.

Çevre Haftası nedeniyle tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldı. Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğrenciler tarafından Akarçay piknik ve eğlence alanında temizlik çevre temizliği yapıldı. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç'un da katıldı etkinlik gün boyu devam etti. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya burada yaptığı açıklamada çevre temizliğinin önemine değinerek şöyle konuştu:

"Aynı anda tüm Türkiye'de etkinlikler ortak yapılıyor. Aynı duyguyu, aynı heyecanı ve aynı bilinç yerleşimini beraberce sağlamış oluyoruz. Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu program dahilinde Afyonkarahisar Valiliği olarak valimizin uhdesinde bu etkinlikleri başlatmış olduk. Bu başlangıç faaliyetimiz daha yoğun bir programlarında göstergesidir. 6 Haziran Pazartesi günü yine hep beraber Zafer meydanında da birçok etkinliklerimiz o haftanın kamuoyuna duyurulmasını sağlayacağız. Bizler çevremize sahip çıkmakla mükellef kişiler olarak gelecek nesillere devraldığımız çevremizi teslim etmekle mükellefiz. Bu doğrultuda bilinçli, kültürlü ve ülkesini seven insanlar olarak biz bu vazifeyi inşallah yerine getireceğiz. Bu konuda Afyonkarahisar'ın duyarlılığı da bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Her geçen gün daha güzel bir Afyonkarahisar için daha temiz bir kent için bu farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz."

"Amacımız vatandaşlarımıza çevre bilincinin kazandırılmasıdır"

Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç ise yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu etkinliklerin ilkinin çevre temizliği olduğunu kaydeden Oruç: " Burada temel amacımız vatandaşlarımıza çevre bilincinin kazandırılmasıdır. Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemi konusunda vatandaşlarımızla bilgiler paylaşmak ve görseller paylaşıp bilgilendirmek. Malum iklim krizi, çevre kirliliği tüm dünyanın bir problemi. Bunun için biz de bakanlık olarak Türkiye çapında pek çok iş ve işlemler yürütüyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi
Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi
Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi
Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da öğrenciler Akarçay çevresini temizledi - Son Dakika


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