Afyonkarahisar\'da okul güvenliği toplantısı Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında yapıldı

Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunularak okullarda ve okul çevrelerinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve gerekli önleyici tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması konuları değerlendirildi.