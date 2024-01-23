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Afyonkarahisar'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantini çalışanlarına yönelik eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde, 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' çerçevesinde bilgilendirme yapıldı ve sağlık konularında eğitim verildi.

Afyonkarahisar\'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi verildi
23.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:13
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Afyonkarahisar'da okul kantini çalışanlarına yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Eğitim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitim çalışmasında 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' çerçevesinde bilgilendirme gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personellere yönelik yapılan eğitim çalışmasında kişisel hijyen ve gıda hijyeni bilgilerini, işletmeye özgü gıdalarda oluşabilecek tehlikeleri, gıdanın uygun şartlarda işlenmesi ve depolanması ile sıcaklık kontrolü hakkında bilgiler verildi. Toplam 80 kişinin katıldığı eğitimde Sağlık Bakanlığı personellerince de insan sağlığının korunması konularında eğitim verilerek, eğitime katılan kişilere sertifika verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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