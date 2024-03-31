Afyonkarahisar\'da oy verme işlemi tamamlandı

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Afyonkarahisar'da sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin tamamlanmasıyla sandıklar kapandı. Afyonkarahisar genelinde 60 belediye başkanı, 874 muhtar seçmek üzere vatandaşlar sandığa gitti. Kent genelinde bin 419 sandıkta 416 bin 669 seçmen oy kullandı.

210 bin 233 seçmen kaydının bulunduğu Afyonkarahisar'da kent merkezinde 660 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. Kent merkezinden sonra en çok seçmenin bulunduğu ilçeler ise sırasıyla 26 bin 547 seçmenle Bolvadin, 23 bin 934 seçmen ile Dinar, 22 bin 322 seçmenle Sinanpaşa ve 20 bin 945 seçmenle Emirdağ ilçesi oldu. Kentte en az oy kullanılacak ilçe ise bin 209 seçmeninin bulunduğu Kızılören ilçesi oldu.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemleri de başladı. - AFYONKARAHİSAR