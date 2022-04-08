Afyonkarahisar'da Polis Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Polis Haftası kutlamaları çelen sunumu ile başlarken, program çerçevesinde Cuma namazı öncesi mevlid-i şerifte okutuldu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Cengiz Sağlam öncülüğünde emniyet teşkilatı Kocatepe Parkı'nda ki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Program dahilinde ardından Paşa Cami'nde şehit güvenlik güçleri için mevlid-i şerif okutuldu.

Öte yandan, teşkilat mensupları şehitlik ziyareti de gerçekleştirip kahramanların mezarlarına çiçek bırakarak dua ettiler. - AFYONKARAHİSAR