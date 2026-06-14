Afyonkarahisar'da Şok Güvenlik Önlemi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Şok Güvenlik Önlemi

Afyonkarahisar\'da Şok Güvenlik Önlemi
14.06.2026 11:21
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İnşaat alanında, çökmemesi için istinat duvarına iskele demirleri dikildi. Görenler şaşkın.

Afyonkarahisar'da bir inşaat alanında yan binadaki istinat duvarının çökmemesi için iskele demirleri ile alınan sözde güvenlik önlemi görenleri hayrete düşürdü.

Erenler Mahallesi'nde bir inşaat için temel kazısı yapıldı. Temeli kazılan inşaatın hemen yanı başında bulunan 5 katlı binanın istinat duvarının altındaki toprağın bir kısmı da kazı esnasında temele boşaldı. Bunun üzerine duvarın çökmemesi için çalışanlar, sözde güvenlik önlemi olarak tonlarca ağırlığındaki duvarın altına inşaat iskelesi demirlerini dikti. Olayı görenler hayretler içinde kalırken, ortaya çıkan manzara ise düşündürdü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnşaat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Şok Güvenlik Önlemi - Son Dakika

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