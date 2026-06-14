Afyonkarahisar\'da Şok Güvenlik Önlemi

Afyonkarahisar'da bir inşaat alanında yan binadaki istinat duvarının çökmemesi için iskele demirleri ile alınan sözde güvenlik önlemi görenleri hayrete düşürdü.

Erenler Mahallesi'nde bir inşaat için temel kazısı yapıldı. Temeli kazılan inşaatın hemen yanı başında bulunan 5 katlı binanın istinat duvarının altındaki toprağın bir kısmı da kazı esnasında temele boşaldı. Bunun üzerine duvarın çökmemesi için çalışanlar, sözde güvenlik önlemi olarak tonlarca ağırlığındaki duvarın altına inşaat iskelesi demirlerini dikti. Olayı görenler hayretler içinde kalırken, ortaya çıkan manzara ise düşündürdü. - AFYONKARAHİSAR