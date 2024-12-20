Afyonkarahisar'da Sosyal Tesisin Tatlısında Kurt Çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sosyal Tesisin Tatlısında Kurt Çıktı

Afyonkarahisar\'da Sosyal Tesisin Tatlısında Kurt Çıktı

Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde sunulan meyveli tatlının içinden kurt çıkması, misafirlerin tepkisini çekti. Tatlıyı sipariş eden İ.K., durumu yetkililere bildirdi ve özür teklifini reddederek hesabı ödedi.

20.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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Afyonkarahisar Belediyesi sosyal tesisinde satışa sunulan meyveli tatlının içerisinden çıkan kurt görenlerin midesini bulandırdı.

Olay, belediyeye ait Uydukent semtindeki No 03 isimli belediyeye ait sosyal tesiste yaşandı. Bölgedeki bir şirkette çalışan İ.K., isimli şahıs işyerine gelen misafirlerine tatlı ikramı için sosyal tesise gitti. İ.K. ve yanındakiler burada meyveli tatlı siparişi verdi. Ancak gelen tatlılardan birisini yemeğe başlayan İ.K., kaşıkta bir canlının olduğunu ve hareket ettiğini fark etti. Kaşığı inceleyen İ.K., tatlıdan kurt çıktığını fark etti. İ.K., durumu çalışanlara bildirince yetkililer kendilerinden özür dileyerek, ödeme almama teklifinde bulundu. Ancak İ.K. ve yanındakiler bunu kabul etmeyerek hesabı ödeyip iş yerinden ayrıldı.

Sonrasında İhlas Haber Ajansı'na durumu anlatan İ.K., şunları söyledi:

"Hastanenin yanında bulunan belediyeye ait No 03 işletmesinde yaşadığımız olay. Maalesef hizmet perişan, yiyecekler içinde kurtla geliyor, içecekler buz gibi." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Sosyal Tesisin Tatlısında Kurt Çıktı - Son Dakika

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