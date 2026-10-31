Afyonkarahisar'da tarım ekipleri köy köy çiftçilere devlet desteklerini anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da tarım ekipleri köy köy çiftçilere devlet desteklerini anlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da tarım ekipleri köy köy çiftçilere devlet desteklerini anlatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Cuma Buluşmaları kapsamında köy ve mahallelerde çiftçilerle bir araya geliniyor. Ziyaretlerde üretim, devlet destekleri ve hayvan sağlığı gibi konularda bilgi verilirken üreticilerin talep ve önerileri dinleniyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, üreticilerle bir araya gelmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Bu kapsamda il genelindeki köy ve mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde çiftçilerle bir araya gelen ekipler, bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, devlet destekleri, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Toplantılarda ayrıca su verimliliği, gıda güvenilirliği, tarımsal kayıt sistemleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Üreticilerin talep ve önerilerinin de dinlendiği buluşmalarda, sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelTarımAfyonYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
14:28
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney korkunç talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
14:10
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
13:36
Polonya’da anayasal kriz büyüyor Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 14:49:04. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tarım ekipleri köy köy çiftçilere devlet desteklerini anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android