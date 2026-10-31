Afyonkarahisar\'da tarım ekipleri köy köy çiftçilere devlet desteklerini anlatıyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, üreticilerle bir araya gelmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Bu kapsamda il genelindeki köy ve mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde çiftçilerle bir araya gelen ekipler, bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, devlet destekleri, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Toplantılarda ayrıca su verimliliği, gıda güvenilirliği, tarımsal kayıt sistemleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Üreticilerin talep ve önerilerinin de dinlendiği buluşmalarda, sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.