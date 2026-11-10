Afyonkarahisar'da tarım ekipleri TÜFİS kapsamında market fiyatlarını kaydetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tarım ekipleri TÜFİS kapsamında market fiyatlarını kaydetti

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Afyonkarahisar\'da tarım ekipleri TÜFİS kapsamında market fiyatlarını kaydetti
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını yerinde inceledi. Elde edilen veriler kayıt altına alınarak derlendi; çalışmayla piyasa değişiminin izlenmesi ve güncel veri oluşturulması amaçlandı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kentte faaliyet gösteren marketlerdeki tarımsal ürünlerin fiyatları yerinde incelendi. Elde edilen veriler kayıt altına alınarak sistematik şekilde derlendi. Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarındaki değişimin izlenmesi, güncel verilerin oluşturulması ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İl Müdürlüğü ekiplerinin üretimden tüketime kadar uzanan süreçte piyasa verilerini takip çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tarım ekipleri TÜFİS kapsamında market fiyatlarını kaydetti - Son Dakika
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