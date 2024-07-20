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Hava sıcaklığının artarak devam ettiği Afyonkarahisar'da termometreler 34 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklıklarının 34 dereceleri gösterdiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar çareyi öğlen saatlerinde dışarı çıkmamakta, çıkanlar ise gölgelik yerlere sığınmakta buldu.

Meteorolojinin dün yaptığı sıcak hava uyarısı sonrası kentte bugün termometreler 34 derecelere kadar çıktı. Vatandaşların birçoğunun sıcak hava ile ilgili meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate aldıkları özellikle sıcaklığın en fazla hissedildiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR