Afyonkarahisar'da terör operasyonu: 2 gözaltı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli, TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs, il merkezi ve İscehisar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.