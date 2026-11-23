Ticaret Bakanlığı ekiplerince Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetimde fiyat etiketi mevzuatına aykırılıklar tespit edilen işletmeye 47 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 Kasım'da Afyonkarahisar İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede denetim gerçekleştirildiği belirtildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde işletme girişinde bulunması gereken fiyat listesinin bulunduğu standın ayağının kırılması gerekçesiyle içeriye alındığı ve bu nedenle tüketicilerin girişte fiyat listesine ulaşamadığının tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, fiyat listesinde bulunmayan 10 ürün için tutanak düzenlendiği, ayrıca fiyat menüsünde fiyat değişim tarihinin ve "KDV dahildir" ibaresinin yer almadığının belirlendiği kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 12 aykırılık tespit edildiği ve aykırılık başına 3 bin 973 TL olmak üzere işletmeye toplam 47 bin 676 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli vatandaşların toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması, ayrımcılığa maruz kalmadan güvenli, rahat ve erişilebilir hizmetlerden yararlanabilmesinin temel hassasiyetler arasında olduğu vurgulandı.