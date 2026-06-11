Afyonkarahisar'da Uyuşturucuya Karşı Proje - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucuya Karşı Proje

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucuya Karşı Proje
11.06.2026 11:54
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Bağımlılıkla mücadelede 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek' projesi 11.513 öğrenciye ulaştı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek' projesiyle 11 bin 513 öğrenciye ulaşılarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci Genç Liderler Derneği iş birliğinde yürütülen 'Akran Gücüyle Temiz Gelecek' projesi tamamlandı. Girişimci Genç Liderler Derneği Başkanı Mustafa Bahadır Beşen, Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez'in nezaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, il genelindeki 30 okulda 11 bin 513 öğrenciye ulaşılarak bağımlılıkla mücadele konusunda oluşturulan farkındalığın sonuçları paylaşıldı. Proje sürecinde elde edilen kazanımlar ve gençlerin akran eğitimi yoluyla yürüttüğü faaliyetlerin etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Sünnetci, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, bağımlılıkla mücadelede akran öğrenmesi modelinin etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. Gençlerin sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sünnetci, projeye destek veren dernek başkanı ve tüm paydaşlara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Uyuşturucuya Karşı Proje - Son Dakika

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