Afyonkarahisar\'da yatsı namazı buluşmaları sürüyor

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü her hafta farklı bir mahalle ve beldede planlanan yatsı namazı buluşmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede bu hafta merkez Fethibey Beldesi Şehitlik Cami'inde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, camii görevlileri ve cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. Program İl Müftüsü İmamoğlu'nun sohbeti ve dua ile sona erdi. Programda emeği geçenlere teşekkür edildi. - AFYONKARAHİSAR