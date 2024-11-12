Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşım Kontrollü

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Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada Afyonkarahisar- Konya karayolunda yoğun sis nedeniyle ulaşımın belirli bölümlerde kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından olumsuz hava koşulları dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde görülen yoğun sis nedeniyle Sultandağı, Çay, Afyon güzergahında ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Görüş mesafesinin düşük olması sebebiyle Çay-Bolvadin-Çobanlar ve Emirdağ yolundan geçici bir süre ulaşım sağlanamamaktadır. Biriken araç yoğunluğu Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan eskortlarla kontrollü bir şekilde bırakılacaktır. Hava koşullarının iyileşmesi ile yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR