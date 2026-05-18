Afyonkarahisar\'da Zafer Haftası hazırlıkları başladı

Afyonkarahisar'da her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Zafer Haftası hazırlıkları devam ediyor.

Vali Dr. Naci Aktaş, her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlıkların gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, Büyük Taarruz'un sevk ve idare edildiği tarihi noktalar arasında yer alan Kocatepe, Şuhut Atatürk Evi, Şuhut Stadyumu ile Zafer Yürüyüşü güzergahında incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Program çerçevesinde Büyük Taarruz'un izlerini taşıyan Zafer Yolu üzerinde bulunan Yüzbaşı Agah Şehitliği ziyaret eden Vali Aktaş, şehitler için dua etti. İncelemeler sırasında yapılacak çalışmalar ve hazırlık süreçlerine ilişkin ilgili kurumlara gerekli talimatların da verildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR