Afyonkarahisar\'da Zafer Haftası hazırlıkları başladı

18.05.2026 11:28
Afyonkarahisar'da her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri için Vali Dr. Naci Aktaş, Kocatepe, Şuhut Atatürk Evi ve Zafer Yürüyüşü güzergahında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Aktaş, Yüzbaşı Agah Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti ve hazırlıklar için talimatlar verdi.

Vali Dr. Naci Aktaş, her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlıkların gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, Büyük Taarruz'un sevk ve idare edildiği tarihi noktalar arasında yer alan Kocatepe, Şuhut Atatürk Evi, Şuhut Stadyumu ile Zafer Yürüyüşü güzergahında incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Program çerçevesinde Büyük Taarruz'un izlerini taşıyan Zafer Yolu üzerinde bulunan Yüzbaşı Agah Şehitliği ziyaret eden Vali Aktaş, şehitler için dua etti. İncelemeler sırasında yapılacak çalışmalar ve hazırlık süreçlerine ilişkin ilgili kurumlara gerekli talimatların da verildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
