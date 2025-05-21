Afyonkarahisar\'dan Bakan Yumaklı\'ya Ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Afyonkarahisar'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli, sürdürülebilir üretim modelleri ve bakanlık destekli projeler masaya yatırıldı. Şehrin tarımsal kalkınmasına yönelik devam eden çalışmaların yanı sıra gelecek dönem planlamaları konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada Vali Yiğitbaşı, "Bakanımıza şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve tarım ile hayvancılık alanındaki kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar olarak üretmeye, büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR