Afyonkarahisar Dazkırı\'da balık satış noktalarında muhafaza şartları denetlendi

Afyonkarahisar Dazkırı'da balık satış noktalarında muhafaza şartları denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kanunu kapsamında balık satış noktalarını denetledi. Denetimde balıkların satış ve muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilerek gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığının korunması amaçlandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde balık satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, balıkların satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Su ürünlerinin tüketiciye güvenilir ve sağlıklı şartlarda ulaştırılmasını amaçlayan denetimlerde, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi.
Kaynak: İHA
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