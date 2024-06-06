Afyonkarahisar Emirdağ'da Evlendirme Memurlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da Evlendirme Memurlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde, evlendirme memurlarının daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla 'Evlendirme Memurluğu Hizmet İçi Eğitimi' düzenlendi. İlçe Nüfus Müdürü Harun Demirsoy tarafından verilen eğitimde, evlenme ve evlendirme işlemleri, evlenme yönetmeliği ve mevzuata uygunluk konularında bilgi verildi.

06.06.2024 13:26
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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde evlendirme memurlarına yönelik 'Evlendirme Memurluğu Hizmet İçi Eğitimi' verildi.

İlçe Nüfus Müdürü Harun Demirsoy tarafından evlendirme iş ve işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla evlendirme memurluğu görevini yürüten evlendirme memurları ile tüm köy muhtarlarına yönelik Evlendirme Memurluğu Hizmet İçi Eğitimi verildi. Katılımcılara evlenme ve evlendirme iş ve işlemleri, evlenme yönetmeliği ve evlendirme iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu konularında bilgi veren Demirsoy, amaçlarının evlendirme mevzuatı ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi olduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ'da Evlendirme Memurlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da Evlendirme Memurlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi - Son Dakika
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