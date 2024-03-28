Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kitap okuma konusunda gerçekleştirilecek etkinliklerin arttırılmasının önemli olduğunu kaydederek, bu yönde yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.
Emirdağ İlçe Halk Kütüphanesinde bu yıl 60. Kütüphane Haftası, "Sürdürülebilirlik ve Savunuculuk" temasıyla ilk defa yapılması hasebiyle coşkulu bir şekilde kutlanan etkinliğe Kaymakam Osman Bilici, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Kütüphane etkinliğinin amacı olarak bir yıl boyunca kitap okuyup dereceye giren; çocuklar, gençler ve yetişkinler kategorisi olmak üzere en çok kitap okuyanlara derecesine göre kitap, kitap kurdu belgesi ve hediyeler takdim edildi.
Etkinliğin amacının kent genelinde bulunan diğer kütüphanelere de örnek olması amacıyla değerli kullanıcıların bilgi birikimini artırmak, kültürel etkileşimi sağlamak ve kitap okumaya teşvik etmek olduğunu belirten Kaymakam Bilici, ilçede bu ve buna benzer etkinlikleri artırmak ve teşvik etmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar Emirdağ'da Kitap Okuma Etkinlikleri Artacak - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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