Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Görev Süresi Boyunca İş Birliği İçinde Çalıştıklarını Belirtti

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, görev yaptığı süre boyunca emniyet ve jandarma teşkilatı başta olmak üzere kamu kurumları ile iş birliği içerisinde omuz omuza çalıştıklarını ifade etti.

2024 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir- Avanos Kaymakamı olarak tayini çıkan Kaymakam Bilici, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, müftülük, ilçe spor müdürlüğü,ilçe tarım ve orman müdürlüğü, milli emlak şefliği ve mal müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Veda ziyaretleri sırasında Kaymakam Bilici, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları ve projeleri değerlendirerek iş birliği yaptığı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti ve personellerle sohbet ederek vedalaştı. - AFYONKARAHİSAR