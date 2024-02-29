Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, siyasi parti temsilcileriyle seçim ortamını görüştü - Son Dakika
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Yerel

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, siyasi parti temsilcileriyle seçim ortamını görüştü

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, siyasi parti temsilcileriyle seçim ortamını görüştü

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek huzurlu bir seçim ortamının sağlanması için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, yerel seçimlerde partilerin reklam çalışmaları ve mevzuata uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kaymakam Bilici, seçim sürecinde mevzuata uyulmasının önemini vurgulayarak sorunsuz bir seçim dönemi geçirilmesini temenni etti.

29.02.2024 11:55
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakam Osman Bilici, huzurlu bir seçim ortamı geçirilmesi için ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerinde ilçede partilerin yürütecekleri çalışmalar, ilanlar, afiş, broşür gibi reklamlar ile reklamların sona erme süresine dair uyulması gereken mevzuat ve kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Bilici, seçim süresince yürütülecek çalışmalarda belirlenen mevzuat ve kurallara azami dikkat edilmesinin seçimlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılacağını belirterek kazasız ve sorunsuz bir seçim dönemi geçirilmesi temennilerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, siyasi parti temsilcileriyle seçim ortamını görüştü - Son Dakika

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