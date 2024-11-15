Afyonkarahisar Fuarında Tanıtım Yüzde 100

Yerel

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katıldı.

7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Ankara'da kapılarını bir kez daha açtı. Fuarda Afyonkarahisar Valiliği de stant açtı. Açılan stant ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "

Fuarda valilik standımız ilimizin eşsiz tarihini, kültürünü ve yöresel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtıyor. İlk günden büyük ilgi gören standımızı Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, ilimizin milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Hasan Arslan ve Büyükelçilerimiz de ziyaret ettiler.

Afyonkarahisar tüm yönleriyle her yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Valilik olarak ilimizi dünya çapında görünür kılmak ve Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR