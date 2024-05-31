Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılına kadar iki milli sporcu yetiştirme sözü verdi

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcuları ve antrenörleri ile birlikte önemli bir taahhütte bulundu.

2025 yılı sonuna kadar iki milli sporcu yetiştirme sözü veren cimnastik ekibi, il müdürlüğü nezdinde büyük bir destek gördü. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun güven dolu sözleri, sporculara ve antrenörlere motivasyon kaynağı oldu. Cimnastik, son yıllarda Türkiye'de büyük bir ivme kazandı. Uluslararası arenada elde edilen başarılar, genç sporculara ilham kaynağı oldu. Afyonkarahisar da bu yükselişin önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, cimnastik branşında milli sporcular çıkararak bu hedefe katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Afyonkarahisar'ın yetenekli cimnastik sporcuları, İl Müdürü Kasapoğlu'na verdikleri söz ile büyük bir sorumluluk üstlendi. Sporcular, 2025 yılı sonuna kadar iki milli sporcu çıkarma hedeflerinin arkasında durarak, yoğun bir çalışma programına başladı. Bu hedefe ulaşmak için antrenmanlarını sıkılaştıran sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıklarını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR