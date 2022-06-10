İGM haziran ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar bağlantı. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda merkeze bağlı köy okullarına oyun gurubu alınmasına ilişkin komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabil edildi. Ayrıca Bayat ilçesine ayrılan 55 bin lira ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması da meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabil edildi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika

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