Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi

10.06.2022 16:41
Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) haziran ayı toplantılarının sor birleşimi gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) haziran ayı toplantılarının sor birleşimi gerçekleşti. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşülürken, temmuz ayında meclisin tatile girmesine karar verildi.

İGM haziran ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar bağlantı. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda merkeze bağlı köy okullarına oyun gurubu alınmasına ilişkin komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabil edildi. Ayrıca Bayat ilçesine ayrılan 55 bin lira ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması da meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabil edildi.

Toplantıda son olarak temmuz ayında İGM'nin tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İGM Haziran ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika

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