Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

09.03.2022 16:28
Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

Afyon İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde gündem maddeleri görüşülürken, Ayazini Köyü'nde mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait arsaların açık arttırma yöntemiyle satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

Afyon İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde gündem maddeleri görüşülürken, Ayazini Köyü'nde mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait arsaların açık arttırma yöntemiyle satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

Burhanettin Çoban Başkanlığında gerçekleşen İGM toplantılarının 3. birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 3 bin 251 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki yapı, müştemilat ve eklentileri ile birlikte satılması konusundaki komisyon raporları görüşüldü. İYİ Partili Meclis üyeleri bu arsaların satılmasına karşı olduklarını belirttiler.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nurettin Birliktin konuya ilişkin "Ayazini Sayın Valimizin önderliğinde bir değer kazandı. Dolayısıyla eğer yatırımcıyı biz oraya çekemeseydik zaten değer kazanma şansı yoktu. İşadamının önünü açmak lazım diyorum" dedi.

Başka Çoban ise "Büyük firmalar büyüklerimizin ricasını kırmayarak yatırım yaptılar. İnanın ticari kaygıdan daha çok büyüklerimizi mahcup etmemek adına orada yatırımları yaptılar. O yatırımı aynı maliyetle İzmir'de de yapabilir maliyet değişmez. Afyon Merkezde de yapabilir ama gitti Ayazin'e yaptı. Orada daha hiç bir şey yokken yaptılar. Tabi ki satılmaması fikride bir fikirdir saygı duyarım" diye konuştu.

Konu İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oyu kullanması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor
Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

YORUMLAR
500
Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı

Burhanettin Çoban, Ayazini, Afyon, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement