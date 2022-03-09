Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Son Dakika

Afyon İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde gündem maddeleri görüşülürken, Ayazini Köyü'nde mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait arsaların açık arttırma yöntemiyle satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

Burhanettin Çoban Başkanlığında gerçekleşen İGM toplantılarının 3. birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 3 bin 251 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki yapı, müştemilat ve eklentileri ile birlikte satılması konusundaki komisyon raporları görüşüldü. İYİ Partili Meclis üyeleri bu arsaların satılmasına karşı olduklarını belirttiler.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nurettin Birliktin konuya ilişkin "Ayazini Sayın Valimizin önderliğinde bir değer kazandı. Dolayısıyla eğer yatırımcıyı biz oraya çekemeseydik zaten değer kazanma şansı yoktu. İşadamının önünü açmak lazım diyorum" dedi.

Başka Çoban ise "Büyük firmalar büyüklerimizin ricasını kırmayarak yatırım yaptılar. İnanın ticari kaygıdan daha çok büyüklerimizi mahcup etmemek adına orada yatırımları yaptılar. O yatırımı aynı maliyetle İzmir'de de yapabilir maliyet değişmez. Afyon Merkezde de yapabilir ama gitti Ayazin'e yaptı. Orada daha hiç bir şey yokken yaptılar. Tabi ki satılmaması fikride bir fikirdir saygı duyarım" diye konuştu.

Konu İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oyu kullanması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR