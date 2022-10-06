Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor

06.10.2022 12:41
Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ekim ayı meclis toplantılarının 4. birleşimi gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ekim ayı meclis toplantılarının 4. birleşimi gerçekleşti. Toplantıda komisyonlardan gelen önergeler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisinin bugünkü oturumu Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda komisyonlardan gelen önergeler görülerek oy birliği ile kabil edildi.

Toplantıda Emirdağ İlçesi hem arazi hem de tarım alanları bakımından Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi konumunda olması nedeniyle tarım arazilerinde bulunan yollar iyi durumda olmadığından dolayı bu yolların kumlanması talebinin dairesince incelenip değerlendirilmesi komisyon tarafından uygun görüldü. Afyonkarahisar kent merkezi Bayramgazi köyünün girişine büz döşenmesi için gereğinin yapılması oy birliği ile kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Burhanettin Çoban, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor - Son Dakika

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