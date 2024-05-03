Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 6 Mayıs'ta toplanacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 6 Mayıs'ta toplanacak

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 6 Mayıs\'ta toplanacak

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısında 21 gündem maddesini görüşecek. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis konusu ve Hocalar İlçesi Güre Köyü çok amaçlı salonun tamamlanması için komisyon raporları ele alınacak.

03.05.2024 10:33
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) 6 Mayıs ta 21 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.

İGM'nin aylık olağan toplantısı 6 Mayıs ta gerçekleştirilecek. İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda 21 gündem maddesi ile gündem dışı maddelerini görüşüleceği ve toplantının 5 gün süreceği kaydedildi. Görüşülecek gündem maddeleri arasında ise öne çıkacak konu başlıkları ise şunlar olacak, "Çakır mahallesinde 3 bin 546 m2'lik arazinin eğitim tesis alanı olarak kullanılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis konusu görüşülecek.

Hocalar İlçesi İl Özel İdaresi 2024 yılı beton, halı saha, çok amaçlı salon çevre düzenlemesi muhtelif bakım onarım ve köy konağı yapım programı kaleminde bulunan ödenekten 250 bin TL'nin Hocalar İlçesi Güre Köyü çok amaçlı salonun tamamlanması için komisyon raporları görüşülecek." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 6 Mayıs'ta toplanacak - Son Dakika

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